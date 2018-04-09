موسكو ودمشق: الغارات التي استهدفت مطار التيفور "اسرائيلية"

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)

أعلن الجيش الروسي ومصدر عسكري سوري أن الغارات الجوية التي شهدها مطار التيفور العسكري في حمص وسط سوريا، ليل الأحد، نفذتها طائرتان حربيتان إسرائيليتان. حسب ما نقلت عنه وكالة "إنترفاكس" الروسية، وأضاف الجيش ان الطائرتين الإسرائيليتين شنتا الضربات بثمانية صواريخ عبر المجال الجوي اللبناني وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 5 من الصواريخ الثمانية.

من جهته قال المرصد السوري إن 14 مقاتلا على الأقل، بينهم إيرانيون وثلاثة ضباط كبار، قتلوا في الضربة التي استهدفت المطار.



من جهته قال المرصد السوري إن 14 مقاتلا على الأقل، بينهم إيرانيون وثلاثة ضباط كبار، قتلوا في الضربة التي استهدفت المطار.

وتحدث إعلام النظام السوري عن قتل وجرح عدد من الأشخاص في الضربة مدعياً إسقاط 8 من الصواريخ التي استهدفت المطار، كما بث صوراً قال إنها للغارات.

بدوره، نفى الجيش الفرنسي تنفيذ أي غارات جوية على مطار التيفور العسكري. وقال متحدث باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر لوكالة "فرانس برس": "ليس نحن" من شنّ الضربات التي جاءت بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون حول "التنسيق" مع نظيره الأميركي دونالد ترمب بشأن الخطوات بعد هجوم كيمياوي مفترض على مدينة دوما.

يأتي ذلك فيما أشارت بعض الأنباء غير المؤكدة إلى انطلاق صواريخ من طراز "كروز" من أميركا، إلا أن هناك تقارير أخرى نفت علم البنتاغون بتلك الصواريخ.

وفي وقت سابق من صباح الاثنين، قالت مصادر بالإدارة الأمريكية إن تقييم السلطات الأمريكية يشير إلى أن أسلحة كيمياوية استخدمت في هجوم على مدينة سورية محاصرة خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، لكن السلطات لا تزال تعكف على تقييم تفاصيل الهجوم.

وقالت المصادر، التي لم تصل إلى حد توجيه اتهام، إن التقييم جرى بقدر من الثقة في هجوم السبت الذي قالت جماعات إغاثة طبية إنه قتل عشرات الأشخاص في مدينة دوما.

ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعين، اليوم الاثنين، بناء على طلبين متنافسين من روسيا والولايات المتحدة بعد الهجوم الكيمياوي المميت في سوريا.

للمزيد:

النظام يتهم امريكا باستهداف مطار التيفور والبنتاغون ينفي

ترامب وماكرون يتعهدان بردّ قوي ومشترك على الهجوم في دوما

تعرّف على مطار التيفور العسكري الذي استهدف صباح اليوم؟