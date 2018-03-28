غوتيريس يدعو لإحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى إحالة الملف السوري الي المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة بالبلاد منذ مارس ألفين وأحد عشر.

جاء ذلك في تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2401 الصادر الشهر الماضي، من مجلس الأمن، والمتعلق بوقف القتال في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف التقرير أن ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسوريا هو التزام بموجب القانون الدولي وأمر جوهري لتحقيق السلام بسوريا.

وخرجت الثلاثاء نحو مئة حافلة من معبر عربين في غوطة دمشق الشرقية متوجهة إلى إدلب بموجب اتفاق رتبته روسيا لتسليم البلدات للنظام السوري.

ونقلت الحافلات نحو سبعة آلاف شخص من بينهم 1670 مسلحا تابعين لفيلق الرحمن.

وتعد هذه الدفعة هي الثالثة من مسلحي فيلق الرحمن الذين يغادرون جوبر وزملكا وعين ترما وعربين.

وبلغ إجمالي من غادروا 13ألف شخص بين مسلح ومدني.

وقال المرصد السوري أن هجوم النظام الذي بدأ في 18 فبراير شباط قسم الغوطة الشرقية إلى ثلاث مناطق وأسفر عن قتل ما يربو على 1600 شخص.

وقالت المعارضة إن هجوما للنظام على بلدة دوما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، فيما دارت اشتباكات بين قوات النظام وجيش الإسلام على أطراف دوما من جهة حرستا وعلى بلدة الريحان.



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