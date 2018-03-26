تهجير أكثر من 5400 مقاتل ومدني من جنوب الغوطة الشرقية

أخبار الآن | حرستا - سوريا - (أ ف ب)

خرج أكثر من 5400 شخص من مقاتلين ومدنيين الأحد من جنوب الغوطة الشرقية، في عملية اجلاء هي الأكبر في يوم واحد بموجب اتفاق مع روسيا، وتفتح الطريق أمام قوات النظام للسيطرة على كامل المنطقة باستثناء مدينة دوما معقل الفصائل الأخير قرب دمشق.

وتوصلت روسيا تباعاً مع فصيلي أحرار الشام في مدينة حرستا ثم فيلق الرحمن في جنوب الغوطة الشرقية، الى اتفاقين تم بموجبهما اجلاء آلاف المقاتلين والمدنيين الى منطقة ادلب (شمال غرب)، فيما تجري مفاوضات مع جيش الاسلام بشأن مدينة دوما، قال أحد قيادييه انها تضمن "البقاء" في المدينة.

وخرجت منذ صباح الأحد عشرات الحافلات تدريجياً واحدة تلو اخرى من جنوب الغوطة عبر ممر عربين وانتظرت حتى اكتمال القافلة لتبدأ بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء التحرك في طريقها الى ادلب.

ومع اجلاء 981 شخصاً في دفعة أولى السبت، يرتفع العدد الاجمالي للذين تم اخراجهم من زملكا وعربين وعين ترما وحي جوبر الدمشقي الى أكثر من 6400 شخص بين مقاتلين وافراد عائلاتهم ومدنيين آخرين.

وبعد حرستا وجنوب الغوطة، تتوجه الانظار الى مدينة دوما مع انتظار نتائج مفاوضات تجرى مع مسؤولين روس.

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