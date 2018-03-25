اجلاء أول دفعة من المقاتلين والمدنيين من جنوب الغوطة الشرقية

أخبار الآن | حرستا - سوريا - (أ ف ب)



خرجت ليل السبت أول دفعة من المقاتلين والمدنيين من مناطق سيطرة فيلق الرحمن في جنوب الغوطة الشرقية متوجهة الى الشمال السوري بموجب اتفاق مع روسيا، من شأن استكمال تنفيذه أن يسرع سيطرة قوات النظام على المنطقة بشكل شبه كامل.

وبخروجها من الغوطة الشرقية، تتعرض الفصائل المعارضة لضربة موجعة مع خسارتها أحد آخر أبرز معاقلها قرب دمشق، بعدما كانت قد احتفظت بوجودها فيه منذ العام 2012.

ولا يزال مصير مدينة دوما، آخر مدن الغوطة تحت سيطرة فصيل "جيش الاسلام"، غير معروف مع استمرار المفاوضات بشأنها مع روسيا. وانطلقت ليل السبت قافلة تضم 17 حافلة الى محافظة ادلب بعد خروجها من عربين. وتقل وفق ما أوردت وكالة الانباء السورية الرسمية "981 شخصاً من المسلحين وعائلاتهم".

وتعد هذه الدفعة الأولى التي تخرج بموجب اتفاق توصل اليه فيلق الرحمن مع روسيا، وينص على اجلاء "نحو سبعة آلاف شخص من المسلحين وعائلاتهم من زملكا وعربين وعين ترما"، فضلاً عن أجزاء من حي جوبر الدمشقي المحاذي لها، وفق الاعلام الرسمي.

ومن المقرر أن تُستكمل عملية الاجلاء الأحد. وقال مراسل لفرانس برس في منطقة حرستا، حيث تجمعت الحافلات بعد خروجها تباعاً من عربين، إن القافلة انتظرت لساعات عدة. وخضع الركاب لتفتيش قبل أن يستقل كل حافلة جندي روسي ملثم مع سلاحه.

ومنذ ساعات الصباح، بادر الأهالي في عربين والبلدات المجاورة الى توضيب حاجياتهم وأغراضهم تمهيداً لاجلائهم تزامناً مع نقل سيارات اسعاف لعدد من الجرحى.

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