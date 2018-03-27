خروج أكبر موكب للمهجرين من الغوطة الشرقية

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)

خرجت اليوم نحو مئة حافلة من معبر عربين في غوطة دمشق الشرقية متوجهة إلى إدلب بموجب اتفاق رتبته روسيا لتسليم البلدات للنظام السوري.



الحافلات نقلت نحو سبعة آلاف شخص من بينهم 1670 مسلحا تابعين لفيلق الرحمن.



تعد هذه الدفعة الثالثة من مسلحي فيلق الرحمن الذين يغادرون جوبر وزملكا وعين ترما وعربين.



بلغ إجمالي من غادروا 13ألف شخص بين مسلح ومدني.



المرصد السوري قال أن هجوم النظام الذي بدأ في 18 فبراير شباط قسم الغوطة الشرقية إلى ثلاث مناطق وأسفر عن قتل ما يربو على 1600 شخص.



مصادر في المعارضة قالت إن هجوما للنظام على بلدة دوما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، فيما دارت اشتباكات بين قوات النظام وجيش الإسلام على أطراف دوما من جهة حرستا وعلى بلدة الريحان.

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