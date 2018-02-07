الأمم المتحدة تحذر سكان الرقة من العودة بسبب ألغام داعش

أخبار الآن | الرقة - سوريا - (رويترز)

قال مسؤول بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الألغام الأرضية التي تركها مقاتلو تنظيم داعش في الرقة تغطي كل شبر في معقلهم السابق بسوريا، ناصحا المدنيين بعدم العودة إلى ديارهم هناك.

وقال بانوس مومتزيس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأزمة السورية للصحفيين في بيروت إن نحو ستة آلاف سوري عادوا إلى الرقة المدمرة منذ مغادرة داعش.

وأضاف ”لم نر مطلقا كمية ذخائر لم تنفجر مثلما يوجد في الرقة. (كمية) هائلة. في كل منزل وكل غرفة وكل شبر بالمدينة“.

وأضاف أن الألغام تتسبب في سقوط 50 إلى 70 ضحية في الأسبوع وهو نحو العدد الذي تشهده أفغانستان في العام.

وأوضح أن المنظمة لا تساعد الناس في العودة إلى الرقة لكنها لا تستطيع منعهم من العودة إلى منازلهم التي قد تحتوي على مخاطر.

وحررت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الرقة في نوفمبر تشرين الثاني بعد حملة حصار طويلة أعقبتها شهور من القتال داخل المدينة.

وبجانب الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم ربما توجد أيضا قنابل لم تنفجر وصواريخ استخدمها التحالف لتحرير الرقة.

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