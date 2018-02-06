الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للقتال في سوريا لمدة شهر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بهدف السماح بإيصال المساعدات وإجلاء المرضى والمصابين، دعا ممثلو الأمم المتحدة في سوريا، الثلاثاء، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في جميع أنحاء سوريا لمدة شهر على الأقل.

ووصف بيان من المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية، وممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا، الوضع في البلاد بأنه "عصيب".

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وجاء في البيان: "يحذر فريق الأمم المتحدة في سوريا من العواقب الوخيمة المترتبة على تفاقم الأزمة الإنسانية في أنحاء عدة من البلاد".

ويأتي ذلك في وقت تتهم فيه واشنطن النظام السوري بشن هجمات كيماوية عدة بغاز الكلور أو السارين خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي نفته دمشق ووصفته بـ"الأكاذيب".

كما كان مسؤول أمريكي حذر في وقت سابق أن واشنطن لا تستبعد شنّ ضربات عسكرية في سوريا نتيجة تلك الاتهامات.

وفي 22 يناير الماضي، أصيب 21 مدنيا بينهم أطفال بعوارض اختناق وضيق تنفس بعد قصف للقوات الحكومية على مدينة دوما المحاصرة شرق دمشق، ورجحت مصادر طبية والمرصد السوري وقتها أن يكون ذلك ناجما عن غازات سامة.

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