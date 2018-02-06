قتل 35 شخصًا بضربات جوية على الغوطة الشرقية

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)

ارتفعت حصيلة القتلى جراءَ الغاراتِ الكثيفة التي شنتها قواتُ النظامِ السوري على مناطقَ عدة في الغوطةِ الشرقية قربَ دمشق إلى 35 مدنيًا، وفقَ ما أفادَ المرصدُ السوري لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الغارات بعدَ ساعاتٍ من دعوةِ الأممِ المتحدة إلى "وقفٍ فوري" للأعمالِ القتالية لمدةِ شهرٍ على الأقل في أنحاءِ سوريا كافة، بما يسمحُ بإيصالِ المساعداتِ الإنسانية، محذرة من العواقب الوخيمة الناجمة عن استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: "ارتفعت حصيلة القتلى جراء استمرار الغارات الكثيفة، التي طال آخرها مدينة دوما متسببة بمقتل 9 مدنيين على الأقل، تزامنًا مع وفاة جرحى متأثرين بإصاباتهم".

وتتعرض مناطق عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة من قوات النظام بشكل محكم منذ العام 2013 لقصف جوي ومدفعي شبه يومي.

وحذرت منظمات الأمم المتحدة في بيان مشترك صادر من دمشق الثلاثاء من "ازدياد تداعيات القتال على حياة المدنيين"، مؤكدة "الحاجة الملحة للمساعدات المنقذة للحياة" في الغوطة الشرقية التي لم تصلها أي مساعدات إنسانية منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتشهد سوريا نزاعًا داميًا تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 340 ألف شخص، وبدمار هائل في البنى التحتية، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.

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