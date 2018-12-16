جولة لوزيري خارجيتي السعودية والإمارات في الدرعية

أخبار الآن | الدرعية - السعودية (صحف)

اصطحب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مساء الجمعة، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد في جولة على فعاليات فورمولا إي الدرعية.

وتفقد الوزيران أماكن السباقات، ومساراتها، وسط المواقع التراثية الفريدة في المدينة.

وأشار الجبير إلى أنه اصطحب عبد الله بن زايد في جولة على حي الطريف، حيث اطلعا على تاريخ المملكة، منذ تأسيس الدولة السعودية.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "صحبت أخي سمو الشيخ عبدالله بن زايد اليوم في جولة بحي الطريف في الدرعية اطلعنا خلالها على تاريخ المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى".

هذا وتوافد آلاف المشجعين على مدينة الدرعية التاريخية في العاصمة السعودية الرياض لحضور مسابقة "فورمولا إي"، وهي سباق باستخدام السيارات الكهربائية.

وشهدت الدرعية فعاليات متنوعة وأنشطة ترفيهية متعددة في مهرجان "الفورمولا إي"، الذي يعد من أهم المهرجانات العالمية النخبوية التي تساهم في حضور المملكة بين دول العالم القادرة على تنظيم أكبر السباقات والمهرجانات والمناسبات العالمية.

يذكر أن فعاليات مهرجان سباق "السعودية للفورمولا إي" انطلقت الخميس، واستمرت أحداثها حتى يوم السبت، في مدينة الدرعية ، التي تتميز بمبانٍ تاريخية وطراز معماري يجمع بين الأصالة والحداثة.

كما تمثل تلك المدينة أهمية كبيرة للمملكة لما تحمله من قيمة تاريخية.





مصدر الصورة: مركز الاتصال والإعلام الجديد - تويتر

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