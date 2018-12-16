لماذا ارتدى محمد بن سلمان ومحمد بن زايد سواراً أحمر؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

انتشرت مؤخراً صور تجمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان برفقة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولفت انتباه الكثيرين سوار أحمر في يد كل منهما.

وكانت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، تهدف إظهار السوار عمداً، وذلك للتأكيد على دعمهما لبطولة الألعاب العالمية الخاصة بالرياضيين ذوي الإعاقة الذهنية، التي ستجري من 8 إلى 22 مارس 2019 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في موقف إنساني داعم لـ "أصحاب الهمم".

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد، حضرا، السبت، ختام سباق فورمولا إي في مدينة الدرعية السعودية، التي تحتضن البطولة التي شارك فيها 22 متسابقاً يمثلون 11 فريقاً عالمياً.

وشهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية المقامة في الفترة 13 - 15 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، في الدرعية، إقبالاً كبيراً من قبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الحضور الكبير من داخل المملكة.

مصدر الصورة: وكالة واس

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