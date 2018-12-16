وقفات ولقطات مميزة للأمير محمد بن سلمان بالدرعية (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

انقضى بالأمس عرس رياضي بمستوى عالمي على الأراضي السعودية ، سباق الفورميلا إي الذي استضافته الدرعية لأول مرة ، حقق نجاحاً باهراً في استقطاب الأنظار لحسن التنظيم ..

ومنذ اليوم الأول الذي انطلق فيه السباق كانت مواقع التواصل الاجتماعي مشتعلة بالظهور اللافت للأمير محمد بن سلمان ببساطته وسط شعبه ومواطنيه ، وكان أبرز ظهور للأمير الشاب هو لحظة وصوله بسيارته الخاصة للحفل الختامي وقد جلس إلى جانبه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، في مشهد فاجأ المتواجدين في المكان.

وحضر الأمير محمد بن سلمان فعاليات السباق العالمي ، وكان للحاضرين الفرصة للقاء أميرهم والتقاط السيلفي ، والتعبير المباشر له عن عظيم محبتهم له . وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه ولي العهد السعودي وهو يقول لأحد الحاضرين " مدام في شعب مثلكم مافي مصاعب "

شهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية المقامة في الفترة 13 - 15 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، في الدرعية، إقبالاً كبيراً من قبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم.

وودعت الدرعية السبت سباق الفورميلا اي بعد أن كانت محط أنظار عشاق الفورمولا حول العالم لأيام - فعاليات فورمولا إي في موسمها الخامس التي أقيمت على مدى 3 أيام، عاش فيها الجمهور السعودي حدثاً استثنائياً.

واستضاف سباق فورمولا إي في الدرعية 22 متسابقاً من 11 دولة، تضم قائمة لأسماء كبيرة في عالم سباقات الفورمولا.

مصدر الصورة : @MSDAR_NEWS

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