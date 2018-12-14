إنريكي إغليسياس يحيي حفله الأول في السعودية (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

أحيا النجم العالمي إنريكي إغليسياس لأول مرة في السعودية حفلا غنائيا كبيرا أمس، برفقة جيسون ديرولو تزامناً مع الحدث الرياضي البارز في السعودية "سباق فورمولا إي – الدرعية" والذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 13-15 ديسمبر الجاري.

وعاش الزوار، تجارب عديدة مليئة بالمرح والحماسة، وتنوعت من تجربة سيارات “جاغوار” الكهربائية مع خبير “دريفت”، والمشاركة في ألعاب الفيديو، وصولًا إلى ركوب الخيل والجمال.

بعدها استمتع الحضور بعروض العزف على آلات موسيقية مثل العود والقانون، فيما أحيا نجم البوب جيسون ديرولو حفلًا غنائيًا ألهب الجمهور بأغنياته التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت.

ويشكِّل سباق الفورمولا الحدثَ الرياضي الأبرز بين مجموعة من الفعاليات المصاحبة له، ومن بينها منطقة التسوق الاستثنائية والمطاعم الفاخرة والمنطقة العائلية وحلبة الخيول المصمَّمة لقضاء أجمل الأوقات.

بالإضافة إلى القرية الثقافية، حيث تجتمع الفنون لتنقلَ الجمال إلى الحضور، وسيقام معرض للصور الضوئية، وستكون هناك مساحة للفنانين المحليِّين ليقوموا بتجربة حية بالرسم أمام الجمهور مباشرة، وستشمل الفعاليات رحلةً بَصَرِيَّة داخل نفق تمَّ تصميمه لاستعراض الرحلة التاريخية للسعودية.

وتتواصل الفعاليات اليوم الجمعة، حيث تفتح الفعالية أبوابها في تمام الساعة 2 بعد الظهر، متيحة للزوار التمتع بأروع تجارب “الفورمولا إي” المليئة بالحماسة والتشويق، وذلك مع انطلاق الجيل الثاني من سيارات “الفورمولا إي Gen 2” في الجولة المؤهلة الأولى.

وسيحيي النجم المصري عمرو دياب حفله الأول، إضافة إلى فرقة بلاك آيد بيز، على أن يُحيي حفل الختام، بعد انتهاء السباق في 15 ديسمبر، كلّ من ديفيد جيتا وفرقة ون ريبابليك.

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