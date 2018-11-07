الرئيس المصري: ستتدخل مصر عسكريا إذا تعرض أمن الخليج للخطر

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "مصر ستتدخل عسكريا لو تعرض أمن الخليج للتهديد". وأدلى السيسي بهذه التصريحات في مقابلة مغلقة مع عدد من ممثلي الإعلام الأجنبي ورؤساء تحرير الصحف المحلية على هامش "منتدى شباب العالم" الذي ترأسه على مدار ثلاثة أيام.

وقال السيسي، بحسب الأهرام، "مصر تقف بجانب أشقائها في الخليج قلبا وقالبا (..) وإذا تعرض أمن الخليج لتهديد مباشر، ستحرك مصر قواتها لمؤازرة أشقائها". وأضاف "الأوضاع هشة للغاية في الشرق الأوسط، لتراكم الأزمات في دول المنطقة وحالة الانكشاف واختلال الموازين التي يعانيها الأمن القومي العربي"، لافتا إلى ما يحدث في سوريا وليبيا واليمن.

وهي ليست المرة الأولى التي يؤكد الرئيس المصري حرص مصر على أمن الخليج، وكان أعلن في مقابلة مماثلة أجريت في مثل هذا الوقت من العام الماضي أن أمن دول الخليج العربي "خط أحمر".

وتستضيف مصر حاليا مناورات عسكرية مشتركة بين الدول العربية تحت اسم "درع العرب-1". وعلّق السيسي عليها خلال المقابلة قائلا "إن القوات المسلحة العربية قادرة على حماية دول المنطقة من أي اعتداء حتى في ظل الأزمات الراهنة".

وشاركت مصر بقوات جوية وبحرية في الحملة التي تقودها السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين. وتقف مصر كذلك الى جانب السعودية والإمارات والبحرين في الأزمة مع قطر. وقد قطعت، كما الدول الثلاث الأخرى، في الخامس من حزيران/يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمةً إياها بدعم الإرهاب والتقرب من إيران. وهي اتهامات نفتها الدوحة. وعبرت عن مواقف مؤيدة للسعودية ضد إيران.

من جهة أخرى، دعا السيسي، وفقا للصحيفة، إلى "رفع الحظر على تسليح الجيش الليبي لحفظ الأمن في البلاد". ويسمح للحكومة الليبية باستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية بموافقة لجنة العقوبات الدولية التي تشرف على تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في 2011.

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