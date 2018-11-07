10 قرارات في ختام منتدى شباب العالم

أخبار الان | شرم الشيخ - مصر (صحف)

اختتمت النسخة الثانية من منتدى شباب العالم أعمالها في شرم الشيخ، بحضور 5 آلاف شاب يمثلون أكثر من 140 دولة، وعدد من رؤساء الدول أبرزهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والسوداني عمر البشير، وبعض المفكرين والكتاب والخبراء وقادة الرأي.

وأعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي 10 قرارات، شملت إعلان مدينة أسوان المصرية عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019، وإقرار الدولة المصرية إعلان شرم الشيخ للتكامل العربي الأفريقي، وتكليف الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لوضع آليات تنفيذية لتدريب الشباب العربي الأفريقي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأفريقي على القيادة.

وتبني مصر إقرار مبدأ الحفاظ على الحياة، ومكافحة الإرهاب وتشكيل مجموعة بحثية متخصصة لدراسة الإيجابيات والسلبيات الناجمة عن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق المنتدى حزمة من التوصيات أبرزها، تنظيم منتدى الشباب الأورومتوسطي كل عام، وتدشين نموذج محاكاة للاتحاد من أجل المتوسط وتنظيم منتدى لرواد الأعمال، وزيادة دور العمل التطوعي بين دول القارة الأفريقية.

وجاء أيضا في التوصيات تكوين لجنة بحثية لمناقشة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي من كافة النواحي، وإنشاء صندوق عربي أفريقي لإعادة إعمار وتأهيل دول المنطقة في مرحلة ما بعد الحروب، ووضع آلية عربية أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب وإنشاء صندوق تمويل عربي أفريقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء جائزة للمبدعين والمبتكرين العرب والأفارقة.

وعلى مدار 4 أيام، عقدت 32 جلسة، ناقش خلالها المشاركون ملفات عدة أبرزها السلام والإرهاب، وفرص العمل والأمن المائي والتنمية المستدامة، وتمكين ذوي الهمم وتطور العالم الرقمي، ودور الشركات الناشئة في نمو الاقتصاد العالمي.

يذكر أن المنتدى يهدف لبناء مساحات مشتركة للعمل الجماعي بين الشباب من مختلف الجنسيات، تتجاوز حدود الدول واختلاف الثقافات وتباين الأعراق وتحقيق أعلى مستوى من الفهم للآخرين، بما من شأنه المساهمة في إنهاء النزاعات القائمة في مختلف مناطق العالم.

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