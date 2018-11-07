جولة للعاهل السعودي إنطلاقا من القصيم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

توجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى منطقة القصيم مع عدد من الأمراء والمسؤولين في جولة تهدف الى الإطلاع على أحوال المواطنين و التماس احتياجاتهم. وبحسب وكالة الأنباء السعودية يقوم الملك سلمان بتدشين مشاريع تنموية للتأكيد على التنمية الشاملة المستدامة، والمتوازية لجميع المناطق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبق الإلكترونية" من المقرر أن يزور العاهل السعودي منطقة حائل في الشمال، وتعتبر هذه أول جولة داخلية للملك سلمان منذ توليه العرش في بداية العام 2015.

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