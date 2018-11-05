ولي العهد السعودي يضع حجر أساس أول مفاعل نووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حجر أساس، سبعة مشروعات إستراتيجية، في مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات، وذلك خلال زيارته مدينة َ الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

ومن أهم تلك المشروعات أولُ مفاعل للأبحاث النووية، ومركز لتطوير هياكل الطائرات، والمختبر المركزي للجينوم البشري السعودي.

وشهدت زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تدشين المختبر المركزي للجينوم البشري السعودي، الذي يوثق أول خريطة للصفات الوراثية للمجتمع السعودي، ويستهدف الكشف عن الطفرات الجينية المسببة للأمراض الوراثية.

ومحطة لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية في الخفجي، تبلغ طاقتها60000 متر مكعب يومياً، وخطين لإنتاج الألواح والخلايا الشمسية، ومختبر لفحص موثوقية الألواح الشمسية، في العيينة ، حاصل على متطلبات شهادة الآيزو 9001، وشهادات الهيئة الكهروفنية الدولية (IEC) المتعلقة بمطابقة المنتج للمعايير العالمية.

كما أطلق ولي العهد السعودي حاضنات ومسرعات برنامج (بادر) في كل من الدمام والقصيم والمدينة المنورة وأبها، وهو البرنامج الذي يرأس حاليًا الشبكة العربية لحاضنات تقنية المعلومات والاتصالات، والمدن التقنية بالمنطقة العربية التابعة للأمم المتحدة.

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