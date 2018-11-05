الوليد بن طلال: المملكة تمر بمرحلة ضخمة من التغيير والتطوير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد الأمير الوليد بن طلال الأحد، أن الحملة التي نفذتها السعودية لمكافحة الفساد العام الماضي، كانت مهمة للمملكة، لأن كثيرًا من المعتقلين خلالها كانوا يستحقون الاعتقال، والمملكة كان فيها كثير من الفساد.

وقال الأمير الوليد في لقاء تلفزيوني، إنه يشكر الله على أن كثيراً من تلك الأسماء خضعت لعملية تنظيف كبيرة خلال الحملة.

وأضاف: "بالنسبة لي، قلت بأن هناك سوء فهم، والآن أنا في الخارج، ولا توجد أي مشاكل، وقلت إن ما حدث تم نسيانه وغفرانه، وكل هذا أصبح خلفنا، والآن نحن في علاقة ممتازة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان."

وتابع: "بالنسبة لولي العهد الأمير محمد، أؤكد أنه محق، وهو دائمًا يحدث التغييرات في المملكة العربية السعودية بطريقة ثورية، اجتماعيًا واقتصاديًا، وماليًا، والمملكة تمر الآن بمرحلة ضخمة من التغيير والتطوير."

وحول قضية الصحفي جمال خاشقجي قال الأمير: "فيما يخص قضية جمال خاشقجي، فإن جمال لم يكن صديقي فقط، بل كان يعمل معي، وآخر وظيفة له كانت في قناة العرب معي، وأريد أن أرسل تعازي ومواساتي لعائلته وزوجته السابقة وأطفاله."

وأكد الوليد بن طلال أن المملكة العربية السعودية ستصل إلى الحقيقة، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت، حتى انتهاء التحقيقات وإعلانها على العلن من جانب الحكومة السعودية.

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