قرقاش: العقوبات على إيران سببها سياستها العدوانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعتبر وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن سياسات إيران العدوانية في المنطقة، مسؤولة إلى حد كبير عن العقوبات الأمريكية الحالية، لافتاً إلى أن النهج العدائي والعدواني لطهران كان المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.

وأوضح قرقاش أن هناك فرصة نادرة لتحقيق الاستقرار الحقيقي في المنطقة وليس مجرد إدارة أزماتها، موضحاً أن التطرق إلى الشواغل الإقليمية والدولية بشأن سلوك إيران وسياستها بشكل عقلاني سيخدمها كما المنطقة بشكل أفضل.

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وتستعد الإدارة الأمريكية إلى إعادة فرض جميع العقوبات الأمريكية على إيران، التي رفعتها من قبل بموجب الاتفاق النووي عام 2015.

والعقوبات التي ستفرض على إيران ستطال قطاعات الطاقة والشحن والمصارف الإيرانية وغيرها.

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