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قرقاش: الإمارات تقف مع مصر ضد محاولات زعزعة أمنها

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

عبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن تضامن دولة الإمارات مع مصر، إثر الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة 7 أشخاص عقب الهجوم على الحافلة الّتي تقل أقباطا في محافظة المنيا.

وقال قرقاش في تغريدة على تويتر إن الإمارات متضامنة مع أسر ضحايا الهجوم الإرهابي في المنيا، مضيفا أن دولة الإمارات تقف مع مصر ضد محاولات زعزعة أمنها وتقويض نسيجها الوطني، ومؤكدا في الوقت ذاته على أن مصر بعظمتها وقيمها وتاريخها ستنتصر على العنف والإرهاب والظلام.

 

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