مصر تصنف 164 عضوا من الأخوان إرهابيين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أدرجت محكمة جنايات القاهرة 164 من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية على رأسهم محمد الإسلامبولي وطارق الزُّمُر وعاصم عبدالماجد.



وقالت المحكمة، إن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزِمة.

و أضاف بيان المحكمة المصرية ان القرار جاء وفق ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور المصري، بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.

وأضافت المحكمة في حيثيات قراراها، إن الإدارج يتم بناء علي "معيار تحفظي" يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، "بما يترتب على ذلك، من فرض تدابير تحفظية علي من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير على ما تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب اليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد تثبيت دعائم استقامة السعي بين المواطنين وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا".

وتشير حيثيات المحكمة إلى تجميد أموال المشمولين بقوائم الإرهاب، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات القضائية.

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