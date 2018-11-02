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قتلى وجرحى بهجوم على حافلة في المنيا بمصر

أخبار الآن | دبي  الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 7 أشخاص وأصيب 15 آخرين الأقل، في إطلاق نار على حافلة ركاب صغيرة تقل زوارا مسيحيين كانت في طريقها إلى دير "الأنبا صمويل" بمركز العدوة بمحافظة المنيا المصرية، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحافلة كانت في طريقها من محافظة سوهاج إلى دير الأنبا صمويل في المنيا، حين تعرضت لإطلاق النار.

ولم ترد على الفور تفاصيل من جهات رسمية بشأن الحادث.

 

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