السعودية تعفي دولا من ديون بقيمة 6 مليارات دولار

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن مجلس الوزراء السعودي، إعفاء الدول الأقل نموا من ديون بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار، وذلك استمراراً لدور المملكة الإنساني والسياسي في العالم.

وأكد المجلس في ختام جلسة ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعاون المملكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ولدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

كما تناول مجلس الوزراء المكانة التي وصل إليها الاقتصاد في المملكة التي تؤكد على النتائج الإيجابية للتدابير الإصلاحية التي بذلتها حكومة المملكة، كما عبر المجلس عن إدانة المملكة بأشد العبارات لحادث إطلاق النار بمدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، والهجوم ببلدة الجفرة جنوب ليبيا والتفجيرين الانتحاريين بالعاصمة التونسية والعاصمة الأفغانية، وما نتج عنها من سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتأكيد رفض المملكة لمثل هذه الأعمال الإجرامية، وما تعكسه من فكر متطرف، مقدماً التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول، والتمنيّات للمصابين بالشفاء العاجل.

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