النرويج تضاعف استثماراتها في السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في النرويج ينفا سلينجستاد خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار، إن الصندوق سيزيد من استثماراته في السعودية إلى المثلين عندما تدرج المملكة على المؤشر المرجعي الخاص بالصندوق بعد أشهر قليلة من الآن.



وتجاوزت قيمة صفقات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 الـ55 مليار دولار مما عكس مدى الالتزام وسقف الطموح، و شُهِدَت كذلك جلسات حوارية جمعت خبراء في قطاعات اقتصادية بالإضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.



ولدى الصندوق في الوقت الحالي أصول سعودية بقيمة تصل إلى 6.9 مليار كرونة نرويجية، ما يعادل 824.82 مليون دولار.

وأبلغ سلينجستاد رويترز قائلا "نستثمر في شركات لا في دول. استثماراتنا في الشركات التي مقرها السعودية لن تتغير على أساس تطورات سياسية".

بدوره، كشف وزير المالية السعودي انخفاض عجز الميزانية السعودية بأكثر من المستهدف بنهاية الربع الثالث من العام مع ارتفاع الدخل غير النفطي بنسبة 48% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو إنجاز غير مسبوق يعكس رؤية 2030 ويمهد لدخل مستدام وتنويع في مصادر الدخل الحكومية.

المزيد من الأخبار

السعودية: قاتلو خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة

محمد بن سلمان: حادث خاشقجي مؤلم لكل إنسان