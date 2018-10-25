السعودية: قاتلو خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (واس)

قال النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، إن المشتبه بهم في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة. وألمح المعجب في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إلى ورود معلومات للنيابة العامة من فريق العمل المشترك مع الجانب التركي تشير إلى ذلك.

وأكد النائب العالم مواصلة كافة التحقيقات مع المتهمين للوصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة. وتابع: المعجب: "النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ماورد من معلومات من فريق العمل المشترك، وما أسفرت عنه تحقيقاتنا". وكانت السعودية أعلنت مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قبل أيام، نتيجة شجار وقع داخل القنصلية السعودية في أسطنبول.

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