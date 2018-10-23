الفالح: مقتل خاشقجي مقيت والسعودية تمر بأزمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

اعتبر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الثلاثاء أن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول "مقيت" ولا يمكن تبريره، مشيرا إلى أن المملكة "تمر بأزمة" بسبب هذه القضية.

وقال الفالح خلال مشاركته في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض "كما تعلمون هذه أيام صعبة ونحن نمر بأزمة"، مضيفا أن مقتل خاشقجي "مقيت ومؤسف ولا يمكن لأحد في المملكة أن يبرّره".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في قضية جمال خاشقجي. وقال الجبير إنه سيتم محاسبة كل المسؤولين عن وفاة خاشقجي.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أمر بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.

ووجه العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.



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