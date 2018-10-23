السعودية توقع صفقات بالمليارات في مؤتمر الاستثمار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وقعت السعودية صفقات بخمسين مليار دولار في النفط والغاز والبنية التحتية خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وفقا لرويترز.

وانطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة واسعة من الخبراء والرياديين عبر العالم في مجالات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، في وقت شهدت فيه البيئة الاستثمارية السعودية إصلاحات جاذبة للاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات.

وأكد الصندوق حضور أكثر من 135 متحدّثاً يمثّلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية، حيث سيسلط برنامج المبادرة الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار إضافة إلى مواجهة التحدّيات العالمية.



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