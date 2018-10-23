الجبير: سنحاسب المسؤولين عن وفاة خاشقجي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في قضية جمال خاشقجي. وقال الجبير إنه سيتم محاسبة كل المسؤولين عن وفاة خاشقجي.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أمر بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.

وأمر بإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة.

ووجه العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

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