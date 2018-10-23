الرياض وواشنطن تؤكدان الشراكة الإستراتيجية

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية - (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان وليُ العهد السعودي، وزيرَ الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين. وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة الإستراتيجية السعودية الأمريكية، والدور المستقبلي لهذه الشراكة وفق رؤية المملكة 2030.

كما تم استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في الجانبين التجاري والاستثماري، وفرص تطويرهما.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل ومنها الجهود المشتركة المبذولة في محاربة الفساد وتمويل الإرهاب.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير المالية محمد الجدعان، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، ونائب المساعد لوزير الخزانة اليي ماير. جاء ذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنه تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وفي وقت سابق أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن المحادثات بشأن مقتل خاشقجي مستمرة مع السعودية، مشيرا في هذا السياق إلى رغبة واشنطن بمعرفة كل التفاصيل.

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