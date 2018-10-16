وزير خارجية أمريكا في الرياض للقاء مسؤولين سعوديين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



وصل صباح الثلاثاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السعودية لعقد لقاءات مع المسؤولين السعوديين.

وكان في استقباله نظيره السعودي، عادل الجبير، وسفير السعودية في الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان.

ويوم الجمعة الماضي، تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في المنطقة واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قال إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه إلى تركيا بعد زيارته الرياض.