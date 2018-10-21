الجبير: البحث جاري عن جثة خاشقجي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، حادثة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بالخطأ الجسيم، لافتاً إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بحادثة قتله.

وأشار الجبير في مقابلة تلفزيونية، إلى أنّ البحث جاري لمعرفة مكان جثة خاشقجي، موضحاً أن العلاقات السعودية الأمريكية ستتجاوز هذه القضية.

وقال وزير الخارجية السعودي أن الملك سلمان مصمم على محاسبة قتلة خاشقجي، موضحاً أن تضارب التقارير بشأن خروج خاشقجي من القنصلية دفعنا للتحقيق.

وأضاف الجبير في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، "نعكف على العثور على جثة خاشقجي وتحديد ما حدث".

وأكد الجبير على أنّ السعودية ستحاسب المسؤولين عن مقتل خاشقجي، متعهداً بمواصلة بلاده تقديم المعلومات بشأن الحادثة عندما تكون متاحة.

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