إشادات بإجراءات الملك سلمان في قضية خاشقجي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت الأمانةُ العامة لهيئة كبار العلماء، إن التوجيهاتِ والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قضيةِ خاشقجي، تأتي انطلاقًا مما تأسست عليه المملكة من تحقيقِ العدل والمساواة بمحاسبةِ أي متجاوز أو مقصر كائناً من كان، مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن أي اعتبارات.

ياتي ذلك في حين أعلن مصدرُ مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أن توجيهاتِ وقراراتِ خادم الحرمين الشريفين على إثرِ الحدث المؤسف الذي أودى بحياة الصحفي جمال خاشقجي، تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخِ أسس العدل. كما أشادت الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات وقرارات العاهل السعودي في هذه القضية.

الخارجية المصرية قالت إن الإجراءات القضائية السعودية تقطعُ الطريق أمام أي محاولةِ تسييس في قضيةِ خاشقجي بهدفِ استهداف السعودية , كما أعربت عن ثقتِها في الإجراءاتِ القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية. وجددت البحرين موقفِها المتضامن مع السعودية معلنةً أن السعودية ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ.

ووفقا لواس، فإن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أكدت حرص القيادة على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين، وهو ما يشهد به تاريخها الطويل، وتشهده أروقة محاكمها، حيث القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

وأضافت: نحن في المملكة العربية السعودية خلف قيادتنا فيما اتخذته من قرارات، معتصمين بالله تعالى ثم بوحدتنا الوطنية.

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