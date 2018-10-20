ترامب: التفسير السعودي عما جرى لخاشقجى موثوق به

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإعلان السعودي بشأن وفاة جمال خاشقجي خطوة جيدة وكبيرة وذو مصداقية، مشيرا إلى أن القيادة السعودية كانت صادقة فيما يتعلق بهذه القضية.

وأكد ترامب أن أطرافا ثالثة شاركت في التحقيقات السعودية، وأن التفسير السعودي جدير بالثقة.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تحتاج قوة السعودية لتحقيق توازن أمام إيران.

وقد أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة "حزينة" لتبلّغها بمقتل خاشقجي.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز في أول ردّ فعل أمريكي على الإعلان السعودي "نشعر بالحزن لتبلّغنا أنّ وفاة خاشقجي قد تأكّدت، ونتقدّم بأحرّ التعازي من أسرته وخطيبته وأصدقائه".

وأضافت إنّ "الولايات المتحدة تأخذ علماً بإعلان المملكة العربية السعودية بأنّ التحقيق بشأن مصير جمال خاشقجي يتقدّم وبأنها اتّخذت إجراءات ضدّ المشتبه بهم الذين تم تحديدهم حتى الآن".

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