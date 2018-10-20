الملك سلمان يوجه بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (واس)

أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية.

كما أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الإستخبارات العامة من منصبه، واعفاء المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه أيضا، كما أنهى الأمر الملكي خدمات عدد من ضباط الإستخبارات.

وجاء في الأمر الملكي، بحسب ما أفادت وكالة واس، ما يلي:

بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين -برقم 7422 وتاريخ 10 / 2 / 1440 هـ بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وعضوية عدد من أعضاء المجلس، وهم: وزير الداخلية، ومساعد العيبان، ومعالي إبراهيم العساف ورئيس الديوان الملكي، ووزير الخارجية ، ورئيس الاستخبارات العامة ، ورئيس أمن الدولة ، وأن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه

من جانبه قال مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، إن الأوامر الملكية جاءت إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة الصحفي جمال خاشقجي، واستمرارا لنهج المملكة في ترسيخ أسس العدل، بحسب ما نقلت واس.

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