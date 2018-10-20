واس: جمال خاشقجي توفي نتيجة شجار في القنصلية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

قال النائب العام السعودي إن التحقيقات الأولية بينت وفاة الصحافي جمال خاشقجي نتيجة شجار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

واوضح النائب السعودي أن مناقشاتٍ تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.

وأضافت واس أن النيابة العامة تؤكد أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغِ عددهم حتى الأن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية.

النائب العام السعودي يوضح ملابسات وفاة جمال خاشقجي

قال النائب العام السعودي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) ، ان التحقيقات الاولية بينت وفاة الصحافي جمال خاشقجي نتيجة .

وصرح النائب العام السعودي بما يلي :-أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن / جمال بن أحمد خاشقجي أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن / جمال خاشقجي مما أدى إلى وفاته - رحمه الله - ."

وأضافت واس أن النيابة العامة تؤكد أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة ."