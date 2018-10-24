محمد بن سلمان: حادث خاشقجي مؤلم لكل إنسان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة في مؤتمر مبادرة الاستثمار الأربعاء،إن حادث جمال خاشقجي مؤلم لجميع السعوديين ولكل إنسان.

واعتبر أنه حادث بشع وغير مبرر، وأن المملكة تقوم بكل الإجراءات القانونية للوصول إلى نتائج، وأن يأخذ المجرمون العقاب الرادع.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن "الشرق الأوسط هو "أوروبا الجديد"، وأعتقد أن هذا الهدف سيتحقق مئة بالمئة". مضيفا "لو ننظر للشرق الأوسط كانت الدول التي تعمل بشكل جيد كانت تعتمد على النفط. لكن أتى رجل في التسعينات أعطانا نموذجاً أننا يمكننا أن نقدم أكثر.. الشيخ محمد بن راشد".

وتجمع الجلسة ولي العهد السعودي وولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بحضور الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه لاقتصاد السعودي نموا متصاعدا، ومتانة وضع الاحتياطات النقدية التي بلغت 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 1.4%.

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