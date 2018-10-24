بومبيو يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية مع الرياض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة لديها مصالح استراتيجية مشتركة مع السعودية وستواصل شراكتها الاستراتيجية مع المملكة.

وأضاف بومبيو إن الولايات المتحدة تعمل على جمع المعلومات بشأن قضية جمال خاشقجي، مشيرا إلى الإدارة الأمريكية تدرس مع وزارة الخزانة فرض عقوبات على المتورطين في مقتل المواطن السعودي.

وقال وزير الخارجية إنه سيعمل مع وزارة الخزانة لبحث إمكان تطبيق قانون ماغنتسكي للمساءلة العالمية على هؤلاء الأفراد.

وأضاف أن الولايات المتحدة سوف تلغي تأشيرات السعوديين المتورطين في مقتل خاشقجي.

وأشار بومبيو إلى أن الأتراك أبلغوا الإدارة الأمريكية بأن الجانب السعودي تعاون معهم في التحقيقات.

كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إنه سيجري إلغاء تأشيرات دخول 21 سعوديا أو لن يستطيعوا استخراج تأشيرات بسبب مقتل خاشقجي.

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