ترامب: سنعمل على تعزيز ترسانتنا النووية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعمل على بناء ترسانة نووية للبلاد "إلى أن يعود الناس إلى رشدهم"، مع إعادة تأكيد عزمه على الانسحاب من "معاهدة القوات النووية متوسطة المدى" المبرمة عام 1987 مع روسيا.

وقال ترامب في واشنطن قبل التوجه إلى حملة انتخابية في ولاية تكساس "انه تهديد لأي أحد. ويشمل الصين ويشمل روسيا ويشمل أي شخص آخر يريد لعب هذه اللعبة. ليس بإمكانك القيام بذلك. ليس بإمكانك أن تلعب هذه اللعبة معي".

وتابع ترامب في معرض شرح سبب اعتزامه الانسحاب "موسكو لم تلتزم بروح ذلك الاتفاق أو الاتفاقية نفسها ... الصين ليست مدرجة في الاتفاق. ويجب ادراجها".

وأضاف ترامب "لدينا أموال أكثر من أي شخص آخر بكثير. سنقوم ببنائها .وحتى يعودوا إلى رشدهم ، وعندما يعودون ، سنكون جميعًا أذكياء وسنتوقف جميعًا. وبالمناسبة، لن نتوقف فقط، بل سنخفض المخزون، وهو ما أحب أن أفعله".

وكان الرئيس ترامب قد هدد السبت ، بالانسحاب من معاهدة الحد من القوات النووية متوسطة المدى المبرة مع روسيا، وردت موسكو بأنها سوف تتخذ تدابير مضادة.

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