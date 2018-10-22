الصين: أمريكا ستكون مخطئة إذا انسحبت من "معاهدة النووي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية إلى التروي فيما يتعلق بقرار انسحابها من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، التي وقعتها مع روسيا خلال الحرب الباردة.

وعبّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ خلال مؤتمر صحافي عن أملها في أن يتروى كل الأطراف المعنيين، قبل الانسحاب من المعاهدة التي كان لها دور مهم في الاستقرار الدولي.

وقالت إنه "من الخطأ أن تنسحب الولايات المتحدة من جانب واحد من معاهدة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، والتي أزالت الصواريخ النووية من أوروبا"، مشددة على معارضة الصين الكاملة للانسحاب.

وأكّدت أن الانسحاب من جانب واحد سيكون له اثار سلبية متعددة، معتبرة أن "إقحام الصين في قضية الانسحاب من المعاهدة هو أمر خاطئ للغاية".



وتلزم المعاهدة الننوية البلدين بإزالة الصواريخ النووية والتقليدية القصيرة والمتوسطة المدى، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الأحد أن واشنطن ستنسحب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تفاوض عليها الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، والزعيم السوفيتي الأسبق مخائيل جورباتشوف عام 1987، متهماً روسيا بانتهاكها منذ عدة أعوام.



ووضعت المعاهدة التي ألغت فئة كاملة من الصواريخ يراوح مداها بين 500 و5000 كلم، حدّاً لأزمة اندلعت في الثمانينات بسبب نشر الاتحاد السوفياتي صواريخ إس.إس-20 النووية التي كانت تستهدف عواصم أوروبا الغربية.



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