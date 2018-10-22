الملك سلمان وولي عهده يعزيان أسرة جمال خاشقجي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (واس)



أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه العاهل السعودي بابن الفقيد صلاح جمال خاشقجي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بصلاح جمال خاشقجي، عبر فيه عن عزائه ومواساته له ولكافة أسرته في وفاة الفقيد جمال خاشقجي.

وقد أعرب صلاح خاشقجي عن عظيم شكره للعاهل السعودي وولي العهد على مواساتهما في الفقيد.

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