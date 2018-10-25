إيرادات السعودية غير النفطية ترتفع 48%

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الإيرادات غير النفطية للمملكة زادت بنسبة 48 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام لتصل إلى 211 مليار ريال سعودي. وخلال كلمته في اليوم الثالث لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، أكد الجدعان أن برامج التوازن المالية للملكة تتعلق بالاستدامة.

وأوضح أن الإعلان التمهيدي للميزانية الذي صدر من أسابيع قليلة يسمح للقطاع الخاص بالتخطيط دون توقف. وانطلقت أولى الجلسات الحوارية في اليوم الثالث والأخير من أيام المبادرة، بجلسة تحت عنوان "التوازن المالي" شارك فيها وزير مالية البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والجدعان.

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