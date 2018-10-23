توقيع 25 مذكرة بـ 56.5 مليار دولار في مؤتمر إستثمار السعودية

أخبار الأن | دبي | الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)

شهدت أعمال مؤتمر الإستثمار السعودي في العاصمة السعودية الرياض في يومه الأول توقيع 25 مذكرة بقيمة 56.5 مليار دولار

و عقد الموؤتمر تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حيث تستمر أعماله من 23 إلى 25 أكتوبر, ولشدة أهمية هذا المؤتمر الاقتصادي الضخم أطلق عليه لقب "دافوس الصحراء" ،ويرأس المؤتمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويهدف هذا المؤتمر الذي يشارك فيه الآلاف من كافة أنحاء العالم الى التشجيع على الإستثمار واستقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم وتنويع اقتصاد المملكة وتسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستساهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة .

وحضر المؤتمر باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية ، ووفداً روسياً كبيرأ بقياة كيريل ديميترييف رئيس صندوق الإستثمار المباشر، بالإضافة لأصحاب أكبر الشركات الأسيوية و مئات المستثمرين والمسؤوليين التنفيذيين في أكبر شركات العالم.

وصرح مصدر أن السعودية تعتزم توفيع اتفاقيات بأكثر من 50 مليون دولار في قطاعات النفط والغاز والصناعات المختلفة والبنية التحتية خلال هذا المؤتمر مع عدة شركات عالمية مهمة.

وسينتج عن هذه الصفقات إنشاء مصهر للنحاس والزنك والرصاص واتفاق مشترك لتشييد مجمع بتروكيماويات متكامل ، بالإضافة لمنطقة خاصة لأعمال المصب التابع لشركة أرامكو السعودية وتوتال ، وأيضاً سيكون هناك مشاريع إستثمارية مابين شركتي أرامكو وتوتال.

وصرح صندوق الإستثمارات العامة في السعودية عن برنامج المؤتمر في إطار جدول أعمال غني يتضمن أكثر من 40 جلسة ونقاشات مفتوحة بالإضافة الى ورش العمل ، كما أكد الصندوق حضور أكثر من 150 متحدثاً يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة حيث سيلقي البرنامج الضوء على دور الإستثمار في تحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار ومواجهة التحديات العالمية.

وأفاد أيضاً أن العالم يمر بفترة من التغييرات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تعتبر واسعة النطاق ، وذلك بعد مضي 10 سنوات على بدء الأزمة المالية العالمية ، حيث ستجتمع المبادرة لهذا العام مجموعة من القادة والمستثمرين والمبتكرين العالميين لمناقشة دور الشركات والحكومات والمؤسسات العالمية في العمل لتحقيق النمو والإزدهار على المدى البعيد .

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