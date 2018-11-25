داعش يتبنى قتل 9 أشخاص في ليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تبنى تنظيم داعش قتل تسعة أشخاص وخطف آخرين في بلدة تازربو الصحراوية جنوبي ليبيا. وأعلن التنظيم في بيان، أن تسعة وعشرين شخصاً إما قتلوا أو أصيبوا في الهجوم الذي شنه مقاتلون على البلدة يوم الجمعة الماضي.

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وقالت مصادر عسكرية إن المهاجمين سيطروا على مركز الشرطة في بلدة تازربو شمالي الكفرة قبل أن يتمكن السكان المحليين من طردهم. ونشرت البلدة أسماء ستة من سكانها على موقعها الإلكتروني، قالت إنهم قتلوا في الهجوم، فيما ذكر أحد سكان البلدة أن المهاجمين قتلوا تسعة أشخاص وأسروا عدد آخر منهم رجال شرطة ومدنيون.

يذكر أن تنظيم داعش شن عددا من الهجمات على بلدات متعددة، وخاصة في جنوب البلاد، بعد طرده من مدينة سرت الساحلية عام 2016.

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