بعد عمليات ناجحة، شبكة داعش المالية انفرط عقدها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (تحليل)

حسب أقوال أحد البرلمانيين العراقيين، قام داعش بتهريب 400 مليون دولار خلال العملية التي رافقت انحساره عن المناطق العراقية.

في غضون ذلك، استمر المسؤولون عن التمويل في التنظيم بغسل الأموال ونقلها.



إذا قمنا بتتبع مسار تلك الأموال ، فما هو مآلها ؟ هذا هو السؤال الذي تقوم السلطات العراقية والكردية والائتلاف بمحاولة الإجابة عنه بمزيد من التفصيل بفضل المعلومات التي تم الحصول عليها في مداهمتي أكتوبر التي استهدفتا شبكة داعش المالية.

أدلة اخرى تؤكد أن العديد من كبار قادة داعش أخذوا أموال التنظيم وهربوا بها إلى أماكن آمنة.



قد يكون البعض منهم مختبئًا في شرق سوريا، وكذلك في إدلب بحثًا عن ممر آمن مع أموال داعش المسروقة.

هذا و من المتوقع أن يلي ذلك مزيد من الاعتقالات في أوروبا والشرق الأوسط. إليكم تحليلنا:

ووفقًا لمركز روابط للدراسات الإستراتيجية والسياسية في عمان ، فإن اسماً اساسيا تم الكشف عنه في عمليات مكافحة داعش الأخيرة في العراق، ألا و هو عامر سالم حمزة، وهو مصرفي يعمل في بغداد وأربيل والخليج العربي وتركيا.

وقد كان ينقل مئات الملايين من الدولارات بالنيابة عن داعش. تم القبض عليه بفضل عملية مشتركة من قبل العراق ودولة خليجية متحالفة، واعترف حمزة بتفاصيل شبكته بما في ذلك الأشخاص المتورطين في تلك المعاملات.

وبعد ذلك تم الكشف عن شبكة التحويلات التابعة له في إقليم كردستان، مما أدى إلى مزيد من المداهمات والاعتقالات من قبل السلطات الكردية هناك.

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الاعتقالات الأخيرة التي حصلت في بغداد وأربيل بين 7 و 9 أكتوبر كانت جزءًا من العملية الثانية الناجحة واسعة النطاق ضد شبكة تحويل الأموال التابعة لداعش في الآونة الأخيرة. المعتقلون العشرة ينتمون إلى شبكة الراوي المالية، التي تمت تسميتها على اسم رئيس المالية السابق لداعش فواز الراوي.

في 13 أكتوبر، نشر موقع الأخبار العراقي "ناس نيوز" صوراً لثمانية من هؤلاء المعتقلين، مشيرا الى إن اثنين آخرين كانا محاسبين. بالتأكيد تم توفير الصور من قبل وكالة "آسايش" في كردستان، وهي جهاز الاستخبارات الرئيسي في إقليم كردستان.



وفقاً للصور الواردة، كان العاملون الثمانية في شبكة الراوي والذين تم اعتقالهم على الشكل التالي:

- محمد عبد القادر مطنى

- أحمد عبد القادر مطنى

- محمد عماد عز الدين

- على عبد الكريم عبد الجليل

- فراس عبد الرحمن جاسم

- عمر عبد الحليم مطنى

- محمد عبد الحليم مطنى

- سيف عبد الحليم مطنى



من كان الراوي؟ وكيف أدت العملية الأولي الى العملية الثانية:

السوري فواز محمد جبير الراوي استحوذ على استثمارات تقدر بنحو 280 مليون دولار أمريكي كان يعمل بها لصالح داعش.

شملت هذه الاستثمارات العقارات وتربية الأسماك وتجارة السيارات وزراعة الحشيش الهندي. كان مقر الشبكة في كربلاء ولها علاقات مع ممولين عراقيين يعملون في الأردن.

تم القبض على أعضاء شبكة الراوي في مطلع شهر أكتوبر في عمليات نفذتها بشكل مشترك الأجهزة الفيدرالية العراقية والكردية و أجهزة الإستخبارات و مكافحة الإرهاب المتحالفة في أربيل وبغداد. و هذه هي العملية الأولى التي أدت إلى العملية الثانية المذكورة أعلاه.

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أسفرت العملية الأولى عن وثائق تفصيلية توضح تحركات الأموال، والشركات والأشخاص المشاركين فيها.

كان الراوي خاضعاً للعقوبات الدولية منذ ديسمبر ،2016 عندما وضعت وزارة الخزانة الأمريكية شركة "سلسة الذهب" في العراق و شركة "حنيفة" للتحويلات في البوكمال التابعتين له في القائمة السوداء لممولي الإرهاب.

كان الراوي يعمل كمسؤول داعش المالي عندما قُتل في هجوم التحالف في البوكمال في يونيو 2017.

ومن بين المساهمين الرئيسيين الآخرين في شبكة الراوي الذين قُتلوا في العام 2017:





• سامي إدريس: يعمل في غسيل الأموال على مستوى دولي، وهو المحر ك الرئيسي للتحويلات المالية التي تمول هجمات داعش الإرهابية الخارجية.

• عبد الرحمن يوزبيكي: مساعد مقرب من قائد داعش أبو بكر البغدادي، ومنسق مذبحة ليلة رأس السنة الجديدة في نادي رينا الليلي في اسطنبول.

• عبد الباسط العراقي: ممول ومدير للهجمات الإرهابية و الاغتيالات وأخذ الرهائن وحركة الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



شبكة عالمية:

منذ شهر سبتمبر، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج شركات ومنظمات مختلفة على القائمة السوداء لمشاركتها في تمويل داعش ، بما في ذلك:

• آفاق دبي: شركة عراقية لا تمت بأي صلة بدبي، ويبدو أنها تستخدم هذا الاسم للخداع و التمويه: قامت بغسل الأموال لداعش وتمويل عائلات داعش باستخدام الحوالات والميسرين.

• وليد أحمد الزين: مواطن كيني يبلغ من العمر 27 عاماً أنشأ شبكة مالية عالمية معقدة لتسهيل عمليات تحويل الأموال إلى داعش.

• جهاديان من ترينيداد: إيدي أليونغ الذي أرسل الأموال من ترينيداد إلى أراضي داعش، وعمران علي الذي يعيش في سوريا وتلقى أموالاً من أليونغ و وزعها على مقاتلي داعش الكاريبيين في سوريا.

عمليات تزرع حالة من الهلع ، وتفضح الفساد داخل صفوف داعش:



في الوقت الذي تقوم فيه أجهزة الاستخبارات العراقية وحلفائها باصطياد شبكة أموال داعش كقطف عناقيد العنب، يميل بعض كبار القادة في داعش إلى أخذ الأموال والهروب معتمدين ذلك كنموذج لهم.

بعضهم يذهب إلى أوروبا، وبعضهم يلجأ إلى شرق سوريا ويختبأ آخرون في إدلب على أمل العثور على ممر آمن للخروج من المنطقة آخذين أموال داعش معهم.

قد يستخدم بعضهم هذه الأموال لمزيد من الإرهاب. و لكن الجزء الآخر منهم سوف يضع ببساطة تلك الأموال في جيبه.



لماذا يهم كل هذا؟

إن غسل الأموال وتحريكها نيابة عن تنظيمات مثل داعش تدعم بشكل مباشر العمليات والهجمات الإرهابية. الأشخاص المتورطون في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة يتم رصدهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم بصفتهم مؤيدين للإرهاب.

وكلما تكشَّف مثل هؤلاء الأشخاص والعلاقات، فقد أصبح من الصعب عليهم دعم الإرهاب.



ما الذي نتوقعه الآن؟

إن حجم الأدلة الموثقة واعترافات أولئك الذين تم اعتقالهم الأخيرة في العراق وإقليم كردستان غير معروفة بالكامل حتى الآن. ومع ذلك، يمكننا القول إن السلطات العراقية وحلفائها العرب والدوليين لديهم تفاصيل أكثر بكثير مما كانوا عليه من قبل.

وإن المزيد من المداهمات في الشرق الأوسط و خارجه سيؤدي إلى اعتقالات جديدة وتعطيل شبكات تمويل الإرهاب لن يكون أمراً مفاجئاً.

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