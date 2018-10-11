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اعتقال شبكة مالية لتمويل داعش في العراق

أخبار الآن | العراق - (وكالات)

أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، أن قوة مهام مشتركة، تضم قواته وقوات عراقية خاصة، ألقت القبض على 10 يشتبه بانتمائهم لشبكة الراوي المالية التي تعمل كجماعة تسهيلات مالية للإرهابيين في بغداد ومدينة أربيل شمالي العراق.

وأكد التحالف أن الاعتقالات توجه ضربة قوية لقدرة داعش على تهديد المدنيين وترهيبهم ، مضيفا أن هذا يُظهر أن من يساعدون أو يرعون أو يقدمون دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا لداعش سيواجهون عواقب وخيمة. 

وأعلن العراق النصر على تنظيم داعش في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد استعادته مساحات واسعة من الأراضي، لكن مقاتلي التنظيم يشنون منذ ذلك حملة خطف وقتل.

 

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#داعش #اخبار عربية #العراق #الارهاب

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