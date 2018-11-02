داعش يهرب مسلحيه الى العراق عبر الحسكة ودير الزور

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

كشفت مصادر إستخباراتية عراقية لأخبار الآن عن محاولات مسلحي داعش التسلل الى العراق إنطلاقا من الاراضي السورية, و حددت المصادر طرق التهريب التي يتبعها مسلحو التنظيم في محاولة للتسلل الى غرب العراق تنفيذا لأوامر بتشكيل خلايا نائمة في غرب العراق.

حذرت مصادر استخباراتية عراقية من استمرار عمليات التهريب التي يتبعها مسلحو داعش داخل الأراضي السورية في محاولة للتسلل الى العراق والعودة لتشكيل خلايا إرهابية في المناطق الغربية للموصل والأنبار انطلاقا من الصحراء الممتدة بين المحافظتين.

المصادر الاستخباراتية ذاتها أوضحت لأخبار الآن أن مسلحي داعش يتبعون طرق تهريب من معاقل التنظيم في دير الزور ومدينتي هجين والسوسة تنفيذا لأوامر زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي بفتح أكثر من جبهة مع القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية عبر ما أسماها الذئاب المنفردة والخلايا النائمة.

يأتي ذلك فيما أكد مسؤولون في بغداد أن قيادة العمليات المشتركة فتحت خط اتصال مستمر مع التحالف الدولي بعد أنباء أفادت بأن عدداً من مسلحي داعش هربوا من دير الزور وهجين والسوسة وهم يحاولون التسلل الى العراق عبر محافظة الحسكة السورية.

وأضاف هؤلاء المسؤولون أن مسلحي داعش يحاولون أيضاً الاستفادة من قرب منطقة بعاج العراقية من الحدود مع سوريا بهدف التسلل الى الصحراء الممتدة بين الموصل والأنبار.

وبموازاة هذه المعلومات, نفذ التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا وسلاح الجو العراقي غارات جوية أسفرت عن قتل 19 مسلحا من داعش في منطقة مخمور التابعة للموصل بعد أن تبين أن مسلحي التنظيم كانوا يحاولون الانتشارفي إحدى القرى.

في هذه الأثناء, أكدت قيادة العمليات العراقية المشتركة أن مسلحي داعش يبعدون نحو 5 كيلومترات داخل الاراضي السورية عن حدود العراق من جهة محافظة دير الزور السورية, لكن القيادة أكدت أن هناك تحصينات وإجراءات مشددة شملت المراقبة بالكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة لتأمين الحدود مع سوريا.

وكانت قيادة العمليات العراقية المشتركة أعلنت حالة التأهب على الحدود العراقية السورية بعد التوتر الميداني الذي شهدته محافظة دير الزور السورية بين مسلحي داعش وقوات سوريا الديمقراطية.

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