داعش يبعد 5 كيلومتر عن حدود العراق وسوريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت قيادةُ العمليات العراقية المشتركة، أن مسلحي داعش يبعدون بحدود خمس كيلومتراتٍ داخل الاراضي السورية عن حدود العراق، لكنها مؤمنة بشكل كامل.



ونقل مركز الإعلام الأمني عن قيادة العمليات، أن هناك تحصيناتٌ عسكرية وجهودٌ كبيرة لتأمين الحدود، بعد ان تم استطلاعها وهي محكمة، إضافة للجهد الاستخباري.

من جهته قال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول إن "حدودنا مؤمنة بشكل كامل والعدو الارهابي يبعد بحدود 5 كلم داخل الاراضي السورية".

و أوضح رسول أنه "تم ادخال التكنلوجيا والكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة اضافة الى ضربات طيران الجيش والقوة الجوية".

وتابع رسول أنه "إذا حاول داعش التقرب سيلقى الرد القوى من قبل قطاعتنا".

وكانت قيادة العمليات العراقية المشتركة أعلنت حالة التأهب على الحدود العراقية السورية بعد التوتر الميداني الذي شهدته منطقة دير الزور بين مسلحي داعش وقوات سوريا الديمقراطية.





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