داعش يعيد احتلال آخر جيوبه في دير الزور

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعاد تنظيم داعش احتلال المناطق التي خسرها على وقع تقدم قوات سوريا الديمقراطية، تجاه آخر جيب في محافظة دير الزور شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن خسائر قوات سوريا الديمقراطية في البُوكَمَال وغيرها من المناطق فاقت الـ 70 قتيلاً في اليومين الأخيرين.

كما أشار إلى أن "سوريا الديمقراطية" انسحبت وتراجعت، في حين وصل داعش إلى الحدود السورية العراقية.

وأوضح أن "سوريا الديمقراطية" انسحبت من كافة المناطق التي تقدمت فيها منذ العاشر من سبتمبر الماضي ، وبدأت بالتحضير لعملية عسكرية جديدة، تستهدف إنهاء داعش في الجيب الأخير له عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وعلم المرصد أن أسلحة متطورة ودبابات وعربات مدرعة وصلت إلى قوات سوريا الديمقراطية في حقل التنك، بعد انسحاب الأخيرة من الباغوز والسوسة.

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