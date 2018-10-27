60 قتيلاً من سوريا الديموقراطية في هجمات لداعش شرق دير الزور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ ف ب )



قتل 60 فرداً من قوات سوريا الديموقراطية، في هجمات عدة شنها تنظيم داعش ليلة الجمعة السبت في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "تنظيم داعش شنّ هجمات واسعة منذ مساء الجمعة وحتى فجر السبت ضد مواقع تقدمت فيها قوات سوريا الديموقراطية" في آخر جيب يسيطر عليه داعش في اقصى ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية، وتخلل الهجمات تفجيرات انتحارية بالأحزمة الناسفة.

المزيد من الأخبار

انتشار كبير للجيش العراقي لتأمين الحدود مع سوريا

قوات سوريا الديمقراطية تقتل 49 من داعش في دير الزور