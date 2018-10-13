قوات سوريا الديمقراطية تقتل 49 من داعش في دير الزور



أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

لقي 26 عنصراً من تنظيم داعش مصرعهم في الساعات الأخيرة، عقب اشتباكات عنيفة بين التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية ، شرقي نهر الفرات في محافظة دير الزور.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الساعات الأخيرة، شهدت مقتل 49 عنصراً من التنظيم بينهم 26 بعد منتصف ليل الجمعة، بينما أصيب 50 متشدداً آخرون بجروح خطيرة.

وأكد المرصد أن 28 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية قتلوا "معظمهم" في الساعات الـ24 الأخيرة.

وحررت قوات سوريا الديمقراطية، التي تحظى بدعم واشنطن، على مساحات واسعة كان يحتلها تنظيم داعش شمالي سوريا، ومنها "عاصمتها" في مدينة الرقة، فيما يحتل الإرهابيون حالياً على نحو 3 % فقط من الأراضي السورية.

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