اعتقال 900 مقاتل أجنبي من داعش بدير الزور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

دفعت قوات سوريا الديمقراطية بتعزيزات إلى خطوط التماس مع الجيب الأخير لداعش في محافظة دير الزور ..

يأتي ذلك ، فيما ارتفع عدد المتطرفين الأجانب من التنظيم الموقوفين لدى أكراد سوريا إلى نحو 900 فرد ..

الحرب ضد داعش مستمرة.. معارك عنيفة لطرد التنظيم من آخر جيب يتحصن فيه على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في دير الزور شرقا ، حيث تقاسمت قوات سوريا الديمقراطية الموجودة هناك السيطرة على المحافظة الحدودية مع قوات النظام التي تتواجد على الساحل الغربي للنهر..

عربات قتالية، وناقلات محملة بالذخيرة والصواريخ، توجهت للجبهات وخطوط التماس مع تنظيم داعش ، وسط تراجع القصف الجوي والمدفعي الذي شهد أعلى وتيرة له خلال الأيام الماضية.

مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أكدت أن التحالف الدولي وسوريا الديمقراطية أطلقا أكثر من 100 صاروخ يُعتقد أنها من نوع أرض - أرض، وبأكثر من 500 قذيفة مدفعية وصاروخية، استهدفت جميعها مناطق احتلال داعش ومواقعه عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات بالتزامن مع غارات متتالية نفذتها الطائرات الحربية على المناطق ذاتها.

العملية أدت إلى مقتل 18 من أفراد التنظيم الإرهابي ، ليرتفع عدد قتلاه إلى أكثر من 300 إرهابي منذ بدء العمليات العسكرية في سبتمبر/أيلول الماضي.

ضف إلى ذلك ، عدد المتطرفين الأجانب الموقوفين لدى قوات سوريا الديمقراطية ، والذين ارتفع عددهم إلى نحو 900 فرد يتحدرون من أكثر من أربعين دولة ..

أشهرهم ألكسندر امون كوتي والشافعي الشيخ، وهما الناجيان الوحيدان من وحدة ضمت أربعة مقاتلين مارست التعذيب بحق صحافيين وآخرين إضافة إلى قطع الرؤوس. وأطلقت عليهم تسمية "البيتلز" باعتبارهما بريطانيان .

وخلال الأشهر السابقة، تسلمت دول عدة بينها الولايات المتحدة وروسيا والسودان وإندونيسيا أفراد عائلات متطرفين..حيث تطالب الإدارة الذاتية الدول التي يتحدر منها مسلحو داعش بتسلم مواطنيها ومحاكمتهم لديها.

من عين عيسى عبر الهاتف علي الكلزي صحفي عسكري من المركز الاعلامي لقوات سوريا الديموقراطية

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